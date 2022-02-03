السعودية تشترط تلقي الجرعة الثالثة لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس أن المملكة تشترط على السعوديين الراغبين في السفر إلى الخارج ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) بداية من التاسع من الشهر الحالي، معلنة " إلزام القادمين إلى المملكة بتقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر ".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في تصريح صحفي اليوم إنه "يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية"، مشيرا إلى أنه "يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)".

وشدد المصدر على ضرورة "إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر معتمد خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها"، مشيرا إلى أنه "يستثنى من ذلك من هم أقل من ثماني سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".

وأعلن المصدر أنه" يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".

وشدَّد المصدر "على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة".