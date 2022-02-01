فايزر- بيونتيك: لقاح وشيك للأطفال دون الخامسة

المصدر: واشنطن - وكالات

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ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن شركة «فايزر» الأمريكية وشريكتها الألمانية «بيونتيك»، على وشك تقديم طلب للحصول على تصريح طارئ لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الأطفال دون سن الخامسة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه من المتوقع أن تقدم الشركتان طلب تصريح استخدام طارئ للقاح المكون من جرعتين إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع، ما قد يسمح بإتاحة اللقاح بحلول نهاية الشهر الجاري.

ووفقاً للمصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً، حثت إدارة الغذاء والدواء الشركات على تقديم طلباتها حتى يتمكن المنظمون من مراجعة البيانات الخاصة باللقاح.

وعكفت «فايزر» و«بيونتيك» في الأشهر القليلة الماضية على اختبار جرعة ثالثة. ولن تكون بيانات الجرعة الثالثة متاحة حتى أواخر مارس المقبل على الأقل، وبمجرد تقديم هذه المعلومات، من المتوقع أن يأذن المنظمون بجرعة ثالثة من لقاح الأطفال.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن هناك إجماعاً بين مسؤولي الصحة في «دفع هذا الأمر إلى الأمام» في إشارة إلى خطط الشركات لتقديم طلباتهم للحصول على التصريح. وأشار مصدر آخر للصحيفة إلى أن لقاح «فايزر/بيونتيك» المكون من جرعتين، يتمتع بملف سلامة جيد لدى الأطفال الصغار، وقد ثبت أنه فعال في منع إصابة العديد من الأطفال بـ «كورونا».

وتم تطعيم 28% تقريباً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، على الأقل جزئياً، منذ منتصف يناير الماضي، وفقاً لمؤسسة «عائلة هنري جي كايزر» غير الربحية.

وأصبح نقص اللقاحات المضادة لكورونا المصرح باستخدامها للأطفال الصغار مصدر قلق لبعض الآباء الذين لديهم أطفال دون سن الخامسة، خاصة مع انتشار «أوميكرون» الذي تسبب في ارتفاع الحالات مرة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.