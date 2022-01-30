طبيب يكشف عن مادة غذائية تحمي من كورونا

المصدر: البيان

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كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن مادة غذائية تحمي من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال مياسنيكوف، حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم»: «إذا سألتم: ما الذي يجب أن أتناوله حتى لا أمرض بفيروس كورونا أو أشفى بسرعة، فستكون الإجابة: المكسرات».

وأكد أن التطعيم يبقى الطريقة المثلى للحماية من كورونا، مشيراً إلى ضرورة تقوية جهاز المناعة بالجسم لمحاربة العدوى.

وأوضح أن هناك أطعمة تقلل الالتهاب في الجسم عن طريق خفض بروتين سي التفاعلي.

وذكر أن المكسرات تتصدر هذه القائمة، لافتاً إلى أنها تساعد كذلك على تقليل الكوليسترول الضار، وتوفر وقاية جيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية، منوهاً بأن الدراسات العلمية تؤكد الخصائص المفيدة للمكسرات.