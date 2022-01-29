فيروس جديد على بعد طفرة واحدة ليصبح خطراً على الإنسان

المصدر: وكالات

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اكتشف فيروس جديد يُعرف باسم NeoCoV، وقد يكون أكثر قابلية للانتقال وفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء صينيون من ووهان،أكد خبراء على الحاجة إلى مزيد من الدراسات، لإثبات ما ذهب إليه البحث الجديد،مشيرين إلى أن هذا الفيروس على بعد طفرة واحدة فقط من أن يصبح خطراً على حياة الإنسان

وبحسب الدراسة،التي نشرها موقع "بيو ركسيف"، المنصة الخاصة بنشر دراسات ما قبل الطباعة،فإن "نيوكوف" نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل في جنوب إفريقيا، فهي ليست جديدة تمامًا.

ووفقًا للباحثين، فإن "نيوكوف" مرتبط بفيروس MERS-CoV ، المعروف أيضًا باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل، بحسب قناة الحرة.

ومثل الفيروسات التاجية الأخرى، التي تشير إلى نوع من الفيروسات وليس إلى كوفيد- 19 تحديدًا ، لا يُستبعد أن توجد في الحيوانات وكذلك البشر.

وفي الوقت الحالي، ثبت أن فيروس "نيوكوف" ينتشر فقط بين الخفافيش، ولكن هل يمكنه الانتقال إلى البشر؟

وفقًا لباحثي ووهان، فإن الإجابة هي نعم، والفيروس على بعد طفرة واحدة فقط من أن يصبح خطراً على حياة الإنسان.

علاوة على ذلك، وفقًا للدراسة، فإن الأجسام المضادة التي تستهدف كلاً من الفيروس التاجي الذي يسبب كوفيد- 19، و المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية، لم تكن قادرة على إيقاف "نيوكوف".

ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من تقديم مثل هذه الاستنتاجات قبل إجراء مزيد من الدراسات.