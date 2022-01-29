خطر يهدد رئة مريض كورونا طويل الأمد

المصدر: البيان

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كشفت دراسة طبية عن خطر يهدد رئات العديد من المرضى الذين يعانون ضيق التنفس بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الدراسة، التي شارك فيها 400 شخص ممن لديهم أعراض طويلة الأمد وسبق لهم إجراء أشعة الفحص المقطعي المحوسب، أن الفيروس يمكن أن يسبب تلفاً مجهرياً للرئتين لا يمكن اكتشافه باستخدام الفحوص الروتينية.

وعزا فريق البحث هذه الأعراض إلى وجود تشوهات في رئات مرضى كورونا الذين يعانون من ضيق تنفس طويل الأمد، حسبما أفاد موقع «الحرة» نقلاً عن صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وخضع المشاركون في الدراسة إلى أشعة الرنين المغناطيسي المتخصصة، حيث يتنفس المرضى غاز الزينون أثناء الاستلقاء داخل أنبوبة التصوير.

وأظهرت النتائج أن هناك ضعفاً كبيراً في نقل الغاز من الرئتين إلى مجرى الدم لدى مرضى كورونا الذين لديهم أعراض طويلة الأمد، حتى عندما كانت الفحوص المسبقة طبيعية.

وقال الدكتورة إميلي فريزر، المستشارة في مستشفيات جامعة أكسفورد والمؤلفة المشاركة في الدراسة، إن أحدث النتائج هي أول دليل على أن صحة الرئة الأساسية يمكن أن تتأثر بالإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت فريزر أنها أول دراسة تظهر تشوهات الرئة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا طويل الأمد الذين يعانون ضيق التنفس.

وتابعت أنه يشير بالفعل إلى أن الفيروس يسبب نوعاً من الاضطراب المتواصل داخل البنية الدقيقة للرئتين أو في الأوعية الدموية الرئوية.