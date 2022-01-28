الجزائر تمنح تونس مليون جرعة من لقاح كورونا

المصدر: البيان

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منحت الجزائر، أمس الخميس، تونس مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 لدعما لجهودها في مكافحة الجائحة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتم تم شحن الجرعات أمس الخميس بالمطار العسكري بمدينة بوفاريك ونقلها على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه مطار قرطاج تونس الدولي.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين. وتزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين.

ويأتي هذا في إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي، وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.