البحرين.. إلغاء التباعد بين المصلين

المصدر: وكالات

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أصدر الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، قراراً بتحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلاة في المساجد ودور العبادة في المملكة.



ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، جاء هذا التحديث تنفيذاً لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب ملك البحرين ولي العهد، لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة التنسيقية بمراجعة وتحديث الإجراءات الخاصة بالصلاة في المساجد ودور العبادة بما يسهم في عودة الصلوات إلى ما كانت عليه في السابق مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تمكّن المصلين من أداء عباداتهم وصلاتهم في يُسر وسهولة، وبناء على التنسيق بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للصحة.



وطبقاً لإجراءات المستويين الأخضر والأصفر: يسمح للمتطعمين والمتعافين بالصلاة داخل المساجد ودور العبادة بكامل طاقتها ومن دون تباعد من خلال إبراز المصلين الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واع".

كما يسمح القرار للمصلين بالمكوث في الجوامع والمساجد ودور العبادة بعد الصلوات لقراءة القرآن أو الاعتكاف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.. ويترك الخيار للمصلين للصلاة بسجادة خاصة في المستوى الأخضر مع إلزامية إحضار كل مصلٍ سجادة صلاة خاصة في المستوى الأصفر.

ونوه الفريق الطبي إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها الالتزام بلبس الكمامات.