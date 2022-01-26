النمسا تنهي الإغلاق المفروض على غير المطعمين ضد «كورونا» 31 يناير

المصدر: البيان

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تعتزم النمسا إنهاء إغلاق مفروض على الأشخاص غير المطعمين ضد كوفيد 19 اعتباراً من 31 يناير الجاري، بعدما ظل معدل الأشخاص ،الذين يحتاجون إلى ادخالهم المستشفيات منخفضاً خلال أحدث موجة من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجراءات التخفيف التي أعلن عنها المستشار كارل نيهامر، تتزامن مع إدخال تطعيمات إلزامية الشهر المقبل، ويبدأ فرض الغرامات على المعترضين على التطعيم اعتبارا من منتصف مارس.

وقال نيهامر إن الحكومة سوف تواصل مراقبة تطور فيروس كورونا فيما ترتفع الإصابات الجديدة، مضيفا أن تراجع الإصابات سوف يسمح بتخفيف القيود بصورة أكثر.

وأوضح وزير الصحة فولفجانج موكشتاين أن الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا لن يتمكنوا من دخول المطاعم أو الفنادق.