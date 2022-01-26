شركة صينية تطور لقاح كوفيد بتقنية mRNA

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أدوية صينية، هذا الأسبوع، اقترابها من تطوير لقاح كوفيد محلي الصنع يعتمد على تقنية mRNA، وهو ما يمكن تفسيره كخطوة حاسمة لقبول بكين لتلك التكنولوجيا في إنتاج اللقاحات، بحسب تقرير لموقع "فورتشن".

وبحسب التقرير، نشرت شركة تصنيع اللقاحات الصينية "والفاكس بايوتيك" بيانات إكلينيكية عن المرحلة الأولى من لقاح mRNA محلي الصنع تبين أن اللقاح قد أظهر استجابة مناعية.

وتعمل "والفاكس" بشكل مشترك على تطوير اللقاح مع Suzhou Abogen Biosciences وأكاديمية العلوم العسكرية للجيش الصيني، وقد تم نشر الدراسة التي راجعها الأقران في مجلة "لانسيت" الطبية، حيث تم تقسيم المشاركين البالغ عددهم 20 شخص على 6 مجموعات مختلفة، بحيث تلقت مجموعة منهم لقاحاً وهمياً، أما الآخرون فقد تلقوا جرعات مختلفة مرتين كل 28 يوم.

وبحسب ما نشر، فقد أظهرت النتائج فعالية اللقاح الصيني الجديد بنسبة تتراوح ما بين 80% و95%.