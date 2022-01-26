«أوميكرون» يعطل خطة اليابان لإعطاء 15 مليون شخص جرعات معززة ضد «كورونا»

المصدر: البيان، د.ب.أ

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تتجه اليابان نحو الإخفاق في تحقيق هدف إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لما يقرب من 15 مليون شخص هذا الشهر، وذلك بعد التفشي السريع للمتحور أوميكرون الذي بث الفوضى في خطط التطعيم الأولية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم (الأربعاء) عن البيانات الحكومية اليابانية أنه تم إعطاء جرعة معززة لنحو 6ر2 مليون شخص حتى أمس الثلاثاء، أي نحو 18% من العدد المستهدف لشهر يناير.



ويقتصر برنامج الجرعات المعززة في اليابان حتى الآن على العاملين في قطاع الرعاية الصحية وكبار السن، ما يعني أن 1ر2% فقط من إجمالي السكان حصلوا على الجرعة، وهي أقل نسبة بين الدول المتقدمة، وفقا لخدمة تتبع برامج القاحات من بلومبرج .

وتشهد اليابان أعدادا مرتفعة من إصابات أوميكرون التي تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية وتدفع البلاد إلى إصلاح شامل لكيفية التعامل مع الفيروس.



وتعطل برنامج الجرعات المعززة بسبب قرار الحكومة اليابانية تقديم جدول الجرعتين الأساسيتين، ما ترك عمليات التوزيع المحلية غير مستعدة لإعطاء الجرعات في الوقت المحدد، وفقا لتقارير الإعلام المحلي.

وقالت الدولة هذا الأسبوع إن الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بأي من مصابي كورونا وظهرت عليهم بعد ذلك أعراض يمكن اعتبارهم مصابين.