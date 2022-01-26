122 مليون فحص لـ«كوفيد 19» بالدولة منذ بداية الجائحة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 563,330 فحصاً جديداً للكشف عن «كوفيد 19» على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ليصل إجمالي عدد الفحوصات في الدولة منذ بداية الجائحة لـ 122,225,765.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 830,832 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,224 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 965 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 770,423 حالة.

جرعات

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 26,744 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها 23,366,605 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 236.26 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.