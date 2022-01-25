«لقاح أوميكرون».. متى يرى النور؟

المصدر: دبي - فاتن صبح

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أكدت شركتا «فايزر» و«بيونتيك» بدء التجارب السريرية على لقاح أوميكرون، في خبر سلط موقع شبكة «سي إن إن» الضوء عليه، ولفت إلى أن الدراسة ستعمد إلى تقييم سلامة اللقاح وإمكان تقبله ومستوى الاستجابة المناعية كسلسلة أولية وجرعة معززة لدى 1420 بالغاً سليماً ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

وقسمت الدراسة المشاركين إلى ثلاث مجموعات على أن يتلقى أفراد المجموعة الأولى جرعتين من لقاح «فايزر» قبل 90 إلى 180 يوماً على الأقل من الدراسة وسيتلقون جرعة لقاح «أوميكرون» بشكل محدد. ويتلقى مشاركو المجموعة الثانية ثلاث جرعات من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» قبل 90 إلى 180 يوماً على الأقل من الدراسة. وسيتلقون جرعة من لقاح «فايزر» الخاص بكورونا أو أوميكرون الحالي. أما أفراد المجموعة الثالثة فهم من غير المتلقين لأي من لقاحات كورونا وسيحصلون على ثلاث جرعات من لقاح أوميكرون الخاص. وسيتم إعطاء اللقاح المذكور بجرعة 30 ميكروغراماً كما اللقاح الحالي.

الجرعات المعززة

وأشارت كاثرين جانسن النائب الأول للرئيس رئيسة قسم البحوث والتطوير للقاح لدى شركة فايزر، ضمن بيان الشركة إلى أنه «في حين تظهر البحوث وبيانات العالم الفعلي استمرار الجرعات المعززة في تأمين مستوى متقدم من الحماية بوجه الأمراض والإصابات بأوميكرون، ندرك الحاجة للاستعدادات في حال وهن الحماية مع الوقت والتصدي لأوميكرون وسواه من المتحورات في المستقبل».

وأشار متحدث باسم الشركة في حديث للشبكة إلى أنه «في أعقاب ظهور متحور أوميكرون، تعمل الشركة بشكل استباقي على التحقيق والتصنيع في حال برزت الحاجة للقاح أوميكرون». ولفت إلى ضرورة التباحث مع السلطات المعنية والاستحصال على الموافقات قبل البدء بالتوزيع. وسبق للشركات وفقاً للمتحدث أن أعلنت عن توقعاتها بإنتاج أربعة مليارات جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» في العام الحالي على ألّا تتغير الصورة في حال الحاجة للقاح معدل. وشددت الشركات أن تلقي الجرعات المعززة من اللقاح الحالي يعزز مستوى الحماية بوجه متحور أوميكرون ولا سيما في الحالات الحرجة التي تتطلب دخول المستشفى. ولفت الباحثون المشرفون على الدراسة في جامعة تكساس إلى أن البيانات الإضافية الفعلية في العالم الفعلي كما التحقيقات المخبرية ستعزز مكانة المعلومات المتعلقة بمدة الحماية والحاجة المبدئية لجرعة إضافية في فترة لاحقة كما ضرورة تلقي لقاح أوميكرون المعدل.