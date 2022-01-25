منظمة الصحة العالمية: متحوّر أوميكرون ليس نهاية اللعبة

المصدر: وام

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أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمة أمام أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة، أمس، في جنيف، أن متحوّر أوميكرون ليس نهاية اللعبة والجائحة التي أثرت سلباً في كل جوانب الحياة في العالم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، محذراً من افتراض أن المتغير هو الأخير.

وأشار إلى أن الظروف في العالم مثالية لظهور المزيد من المتغيرات التي قد يكون منها من هو أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكاً.

وحث الدكتور تيدروس دول العالم على بذل كل الجهود والالتزام بالإجراءات الوقائية لتغيير مسار الجائحة، وقال إنه منذ تحديد متغير أوميكرون قبل تسعة أسابيع فقط تم الإبلاغ عن 80 مليون حالة إصابة جديدة، وهو أكثر مما تم الإبلاغ عنه في عام 2020 بكامله.

وأشار إلى أنه في المتوسط تم الإبلاغ عن 100 حالة كل 3 ثوانٍ في الأسبوع الماضي، كما فقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية.

وطالب بسد الفجوة المتمثلة في توزيع اللقاحات على بلدان العالم، وأكد أن أولى الخطوات باتجاه إنهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذا العام ستكون تحقيق هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام الجاري.

وقال إن العالم سيعيش مع فيروس كورونا في المستقبل المنظور، وسيحتاج إلى تعلم إدارته من خلال استراتيجية مستدامة ومتكاملة لأمراض الجهاز التنفسي الحادة التي ستوفر منصة للتأهب للأوبئة في المستقبل.