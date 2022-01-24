مصر تصنع دواء ينقذ مصابي كورونا

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات الصحية في مصر، نجاحها في إنتاج دواء "مولنوبيرافير"، لتصبح من أوائل دول العالم التي تبادر بإنتاج هذا الدواء المُسرع لعلاج مرضى فيروس كورونا، والذي وافقت وكالة الدواء والغذاء الأمربكية اخيراً على طرحه بالأسواق في أمريكا وبريطانيا.

وأكدت هيئة الدواء المصرية في بيان اليوم "الاثنين" إنها منحت رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "مولنوبيرافير" المقاوم لفيروس كورونا من إنتاج شركة ميرك، مضيفة أنه سيُصنع محليا.

وتابعت أن المستحضر سيصنع محلياً من خلال خمس شركات كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.