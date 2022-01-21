استعراض النموذج العالمي لأبوظبي في الاستجابة لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد دائرة الصحة في أبوظبي، لاستعراض أحدث مشروعاتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، والكشف عن شراكات مرموقة جديدة مع مؤسسات عالمية رائدة من جميع أنحاء العالم، ضمن معرض الصحة العربي 2022 المقرر عقده في الفترة من 24 حتى 27 يناير الجاري، حيث ستستعرض دائرة الصحة النموذج العالمي لأبوظبي في الاستجابة لجائحة «كوفيد 19».

وسوف تلقي دائرة الصحة الضوء في المعرض على سلسلة من المشروعات المبتكرة، بما في ذلك «منصة التعليم الطبي»، و«سجلات الأمراض»، و«نموذج التنبؤ الوبائي لكوفيد 19».

وستعرض الدائرة منصة «استجابة»، التي استخدمت خلال الجائحة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات الإيجابية، فضلاً عن المساعدة في الوقاية من الفيروس، و«ملفي» المنصة الأولى في المنطقة لتبادل المعلومات الصحية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: نتطلع إلى اغتنام فرصة مشاركتنا في معرض الصحة العربي، لتسليط الضوء على جوانب التميز في منظومة الرعاية الصحية الرائدة في أبوظبي، حيث يعد المعرض منصة مثالية لاستعراض مشروعاتنا المبتكرة، التي لعبت دوراً طليعياً في النموذج القيادي والمتميز، الذي قدمته الإمارة في الاستجابة لجائحة «كوفيد 19».