السعودية.. تحديثات في آلية ظهور حالة محصن بتوكلنا

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الصحة السعودية بأنه ابتداءً من 1 فبراير 2022م سيتم تحديث حالة التحصين في تطبيق توكلنا كالتالي:

- تتغير حالة التحصين بعد مرور (8) أشهر على الجرعة الثانية.

- لا تتغير حالة التحصين في حال كان المدة أقل من (8) أشهر.

حيث تعد الجرعة الثالثة (التعزيزية) شرطا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في توكلنا بعد مرور 8 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، وقد أشارت الوزارة في وقت سابق عن إتاحة مواعيد للجرعة التعزيزية بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الثانية عبر تطبيقيّ صحتي وتوكلنا وذلك للفئات المؤهلة للحصول على الجرعة المعززة، وقد وصل عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا حسب الإحصائيات الأخيرة إلى أكثر من 54000000 جرعة، وفقا لصحيفة الوطن السعودية.