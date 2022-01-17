دراسة هندية: نبات هيمالايا واعد في علاج عدوى كوفيد-19

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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إلى جانب التطعيمات المنتظمة التي يوصى بها لمكافحة الفيروس التاجي المستجد كوفيد-19، يجري العلماء حول العالم أبحاثاً على أدوية وعقاقير من شأنها وقاية الجسم من العدوى الفيروسية، وهذا ما يعكف عليه حالياً فريق باحثين من الهند بالمعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) وعلماء آخرون، ليجدوا بارقة أمل في بتلات نبات بالهمالايا يرجحون كفاءته لاستخدامه لعلاج عدوى كوفيد-19.

وفي الصدد، أوضح الدكتور شيام كومار ماساكابالي، أستاذ مشارك في الدراسة: "من بين العوامل العلاجية التي يتم دراستها تعتبر المواد الكيميائية المشتقة من النباتات مجالاً واعداً بشكل خاص بسبب نشاطها التآزري ومصدرها الطبيعي مع قلة مشكلاتها المرتبطة بالسمية"، نقلاً عن موقع "نيوز18" الهندي.

وقد وجد الفريق أن بتلات نبات الهيمالايا "بورانش" التي تسمى بشجر الورد أو الردندرة وتعرف علمياً بـ Rhododendron arboreum يتم استهلاكها من قبل السكان المحليين لفوائدها الصحية المتنوعة. ليشرع العلماء في اختبارات علمية للمستخلصات التي تحتوي على مواد كيميائية نباتية مختلفة، مع التركيز بشكل خاص على النشاط المضاد للفيروس، ليجدوا أن نباتات الهيمالايا بمثابة مرشح واعد ضد فيروس كوفيد-19، مع نشرهم نتائج الدراسة بمجلة بوليموليكولار ستراكتشار آند دايناميكس"، مؤكدين أن نتائجهم تدعم الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات العلمية في هذا المجال.