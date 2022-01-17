اليونان تبدأ فرض غرامة 100 يورو بحق غير الملقحين

المصدر: د ب ا

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بدأت اليونان اليوم الاثنين في فرض غرامات بحق من يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر، ولم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وتنص القيود الجديدة على إلزام من يبلغون هذا العمر فأكثر أن يدفعوا غرامة شهرية بقيمة 100 يورو (50ر114 دولار) في حال اختاروا عدم الحصول على اللقاح.

وكان قد تم الاعلان عن هذه القاعدة في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تقوم السلطات الصحية إرسال أسماء غير الملقحين للسلطات المالية لكي يتم فرض الغرامات. وسوف يتم استخدام أموال الغرامات لدعم المستشفيات في اليونان.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن هناك طريقة بسيطة لتجنب العقاب. وأضاف في شبكة ايه ان تي وان في حوار الاسبوع الماضي " احصلوا على اللقاح، وبذلك لا يتعين عليكم دفع الغرامة".

وتعتبر الحكومة هذا الإجراء بالفعل ناجحا. فمنذ الاعلان عن نية فرض الغرامات منذ ستة أسابيع، حصل نحو 217 ألف شخص ممن يبلغون من العمر أكثر من 60 عاما على اللقاح. وهذا أدى لارتفاع معدل التطعيم في هذه الفئة العمرية إلى 90%.

ولكن ميتسوتاكيس استبعد فرض التطيعم على الفئات العمرية الأخرى، قائلا إن كبار السن بصورة أساسية هم من يمرضون بصورة حادة بسبب فيروس كورونا، ويتعين نقلهم للمستشفيات.