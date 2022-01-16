في حالة نادرة.. وفاة رضيع بكوفيد في قطر

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة في قطر، الأحد، وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع نتيجة "إصابة شديدة بكوفيد-19".

الوفيات بسبب فيروس كورونا محدودة للغاية بين الأطفال، لكن السلطات الصحية في العديد من البلدان تسجل مزيداً من حالات الإصابة بينهم منذ ظهور المتحورة أوميكرون.

وأوردت الوزارة في بيان تسجيل "وفاة طفل رضيع يبلغُ من العمر 3 أسابيع نتيجة لإصابة شديدة بكوفيد-19".

وأضافت أنه "لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة".

وأكدت الوزارة القطرية أن "الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) شملت عدداً أكبر من الأطفال، ما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية".

وسبق أن أعلنت دول عدة تسجيل وفيات لأطفال نتيجة كوفيد منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.

ووصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو أربعة آلاف في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من الأرقام المعلنة منتصف ديسمبر.

وعلقت مجموعة المستشفيات العامة الرئيسية في البلاد إجازات جميع موظفيها الطبيين والإداريين العاملين مع مرضى كوفيد في نهاية ديسمبر بسبب زيادة الإصابات.

وإجمالاً، سجلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة، نحو 300 ألف إصابة بينها نحو 600 وفاة.

وزارة الصحة العامة تسجل وفاة لطفل رضيع يبلغ ثلاثة أسابيع بسبب كوفيد-١٩ pic.twitter.com/MtX1eONg5I — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) January 16, 2022