مصر..بدء الموجة الخامسة من كورونا وأوميكرون يسجل نسبة عالية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق في مصر عن بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" بنسبة عالية.

وقال شعبان في تصريح تلفزيونية إن الإصابات بالفيروس قد تؤثر على عضلة القلب لدى البعض.

وأضاف: "كان يعتقد أن فيروس كورونا تنفسي، ثم اكتشفنا أنه مرض أوعية دموية ومن الممكن أن يصيب الأوعية الدموية لعضلة القلب ويتسبب في نبضات قلب سريعة".

وتابع: "التعافي من تأثير كورونا على عضلة القلب قد يستمر لشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك".

وأردف قوله: "الموجة الخامسة بدأت تظهر في مصر، ومتحور أوميكرون أوسع انتشارا لكنه أقل شراسة ونسبة دخول المستشفيات أقل، لكن الإصابات من الحجم العائلي".

وأكد أنه يجب على المواطنين تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أن كل الدراسات تؤكد أن المطعمين لا يصابون بمضاعفات الإصابة.