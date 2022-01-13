تقليل مدة عزل مرضى كورونا إلى 5 أيام في إنجلترا

المصدر: د ب ا

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قلصت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فترة العزل الذاتي للمصابين بكوفيد-19 في إنجلترا إلى خمسة أيام بدلا من سبعة حيث أدت الزيادة في إصابات أوميكرون إلى نقص في الأطقم في المستشفيات والمدارس والشركات.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمام مجلس العموم اليوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، إن الخفض سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 يناير.

وأضاف أن البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي البريطانية أظهرت أن نحو ثلثي الحالات الإيجابية بكورونا لم تعد معدية بحلول نهاية الخمسة أيام.

ويتعرض الوزراء لضغط متصاعد لتقليل مدة العزل في الوقت الذي تحذر فيه الشركات أيضا من أن سلاسل التوريد تتعرض لضغط.. وجرى إرسال مئتي فرد من القوات المسلحة إلى المستشفيات في لندن الشهر الجاري لسد العجز في الأطقم.