آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

بوريس جونسون يعتذر لمشاركته في حفلات أثناء العزل

قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأربعاء "اعتذارات" بعدما أقر بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي مشيرا إلى أنه ظن "ضمنا" أنها اجتماع عمل.

وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة مشددا على انه يتحمل "مسؤولية الأخطاء" المرتكبة.

وطالب زعيم المعارضة العمالية باستقالته.

منظمة الصحة: أوميكرون لا تزال فيروسا خطيراً

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمس الأربعاء من أن المتحورة أوميكرون التي تنتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 "تبقى فيروسا خطرا" رغم انها تتسبب بعوارض أقل شدة.

روسيا: أسبوعان للتحضير لمواجهة أوميكرون

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن روسيا التي سُجّل فيها أعلى عدد وفيات بكوفيد- 19 في أوروبا، ليس لديها إلّا أسبوعين لتحضّر نفسها قبل أن يضربها انتشار المتحورة أوميكرون، داعيا إلى زيادة الفحوص وتسريع وتيرة التلقيح.

تونس: حظر تجول ليلي ومنع التجمعات

أقرت السلطات التونسية أمس الأربعاء حظر جولان ليلي ومنع التجمعات لأسبوعين لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته على الصفحة الرسمية في موقع فيسبوك إنه تقرر "منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء (21.00 ت غ) إلى الساعة الخامسة صباحًا(04.00 ت غ)، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء". كما يتم "تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة"، حسب ما ورد في البيان.

بولسونارو يقلّل من أهمية تزايد الإصابات

قلّل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس الأربعاء من أهمية التزايد الكبير في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في بلاده مع بدء تفشي المتحوّرة أوميكرون التي يمكن، بحسب خبراء، أن تضع المستشفيات تحت وطأة تدفق كبير للمصابين.

وقال بولسونارو في مقابلة أجراها معه موقع "غازيتا برازيل" الإلكتروني إن المتحوّرة "أوميكرون لم تفتك بأحد. الشخص الذي قضى في غوياش كان يعاني من مشاكل خطيرة جدا خصوصا في الرئتين".

الدنمارك ستعطي جرعة رابعة للاكثر ضعفاً

أعلنت أمس الأربعاء الدنمارك التي تسجل تسارعا كبيرا في وتيرة الإصابات من جراء تفشي المتحورة أوميكرون أنها ستعطي جرعة رابعة من اللقاح المضاد للفيروس للأشخاص الأكثر ضعفا، وستخفف بعض القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

"أياتا": أوميكرون تتسبب بتراجع حاد في مبيعات التذاكر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن أوميكرون تسببت بتراجع حاد في مبيعات تذاكر السفر في العام 2021، متّهمة الحكومة بأنها "بالغت ف يرد فعلها" على تفشي المتحورة بإغلاق حدودها.

روانديون يفرون إلى الكونغو الديموقراطية هربا من قواعد التلقيح

فر نحو مئة رواندي من بلادهم إلى الكونغو الديمقراطية في الأيام الأخيرة، وقالوا إنهم اتّخذوا هذه الخطوة هربا من إلزامية التلقيح الذي تفرضه السلطات على رواد الحانات والمطاعم وعلى المشاركين في تجمعات.

واشنطن تعلن عن فحوصات إضافية لتجنب إغلاق المدارس

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزيد بعشرة ملايين عدد فحوصات الكشف عن كوفيد المخصصة للمدارس لتجنب إغلاقها فيما تهدد موجة الإصابات بعودة لا مفر منها الى العمل عن بعد.

اندونيسيا: إطلاق حملة التلقيح بالجرعة الثالثة

أطلقت اندونيسيا أمس الأربعاء حملة تلقيح ضد كوفيد-19 بالجرعة الثالثة في مواجهة انتشار المتحورة أوميكرون في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا حيث تلقى نحو 40% فقط من السكان الجرعتين.

سويسرا تخفض فترة الحجر الى خمسة أيام

قررت الحكومة السويسرية أمس الأربعاء تقصير فترة عزل المرضى والحجر الصحي للمخالطين الى خمسة أيام مع التعبير عن رغبتها في تمديد القيود السارية منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر في مواجهة ارتفاع الاصابات بكوفيد، لمدة شهرين.

شركة الطيران الفنلندية تلغي رحلات

في مواجهة تزايد أعداد موظفيها المتوقفين عن العمل بسبب المرض وخصوصا بسبب كوفيد-19 أعلنت شركة الطيران الفنلندية "فين إير" الأربعاء أنها ستلغي 20 بالمئة من رحلاتها في فبراير.

ديوكوفيتش يقر بارتكابه "أخطاء"

أقرّ نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأوّل عالمياً بارتكاب "أخطاء" لدى تعبئة استمارة الدخول إلى استراليا وفي سلوكه بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، في وقت لا تزال مشاركته معلّقة في بطولة أستراليا المفتوحة.

تايلندا تفرض رسما لدخول البلاد

تعتزم تايلندا الساعية لإنعاش قطاعها السياحي المتضرر جدا من جراء الوباء، فرض رسم قدره 9 دولارات على الزوار الأجانب كما أعلنت السلطات أمس الأربعاء.

سيفرض هذا الرسم اعتبارا من ابريل لتمويل إدارة الأماكن السياحية وتغطية نفقات تأمين عن حوادث قد يكون بعض السياح غير قادرين على تسديدها بأنفسهم كما قال لوكالة فرانس برس يوتهاساك سوباسورن حاكم هيئة السياحة في تايلاند.

ترامب مع اللقاحات لكن ضد جعلها إلزامية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يعارض فرض إلزامية التلقيح ضد كوفيد-19، داعيا في الوقت نفسه غلى تلقي اللقاح وذلك خلال مقابلة مع الإذاعة الأميركية العامة.

وقال ترامب "أنا أوصي بتلقي اللقاحات لكني أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون خيارا شخصيا".

أكثر من 5,5 ملايين وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,503,347 شخصا في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة أمس الأربعاء.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 842,322 حالة تليها البرازيل (620,238) والهند (484,655) وروسيا (318,432).

والبيرو هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات نسبة إلى عدد السكان تليها البوسنة والمجر.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.