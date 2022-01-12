الفلبين تمنع غير الملقحين من استخدام النقل العام بالعاصمة

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة النقل الفلبينية، اليوم الأربعاء، أنه غير مسموح لغير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا باستخدام وسائل النقل العام في العاصمة مانيلا، وذلك وسط تزايد إصابات كورونا.

وصرح وكيل وزارة النقل، أرتيميو توازون في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء أنه سوف يتم تطبيق سياسة "ممنوع الركوب/ممنوع الدخول، لغير الحاصلين على اللقاح" في منطقة العاصمة مانيلا أسبوع المقبل.

وقال توازون إن القيود "تشمل الحافلات والقطارات والحافلات الصغيرة والطائرات والسفن".

ويتم تطبيق القيود في منطقة العاصمة مانيلا، وهي مدينة مترامية الأطراف يقطنها أكثر من 13 مليون شخص، حيث تخضع المنطقة للمستوى الثالث من نظام إنذار من خمسة مستويات.

وجاء في بيان الوزارة أنه: "تم توجيه جميع الأجهزة والمكاتب القطاعية المعنية التابعة (لوزارة النقل) بالتأكد من أن مشغلي النقل العام يجب أن يسمحوا بالدخول أو أن يصدروا التذاكر فقط للأشخاص الحاصلين على التطعيم بالكامل".

وأضاف البيان أنه يتعين على الركاب إبراز شهادات ورقية أو رقمية للتطعيم وبطاقات الهوية الصادرة من الجهات الحكومية.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تمنع تطعيمهم مؤهلون للاستثناء، لكن يجب عليهم تقديم شهادة طبية بما يفيد ذلك.

وأضافت أن الأشخاص غير المطعمين ويحتاجون شراء سلع أساسية أو ركوب وسائل النقل للحصول على خدمات أساسية يمكن السماح لهم بذلك حال تقديم تصريح صحي من المسؤولين المحليين أو أي دليل آخر يبرر التنقل.

وقال توازون إن هذه الإجراءات لا تمنع الأشخاص غير المطعمين من السفر على الإطلاق، لكنها تنظم استخدامهم لوسائل النقل العام لضمان سلامة الركاب.

وقال، "لا تنتهك هذه الإجراءات أي حقوق إنسانية ... لن تتم إعاقة الحق في السفر. يمكن لغير الحاصلين على اللقاح السفر بوسائل أخرى. ما ننظمه هو استخدام وسائل النقل العام".

وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تطبيق هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها "تقيد بشكل فعال ممارسة الحقوق الأساسية والتمتع بها".

كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمر المسؤولين المحليين في وقت سابق بحظر خروج الأشخاص غير الحاصلين على اللقاحات من منازلهم، باستثناء حالات الخروج الضرورية، واعتقالهم إذا رفضوا اتباع أوامر السلطات.

وسجلت الفلبين إجمالي أكثر من 05ر3 ملايين إصابة و52654 وفاة مرتبطة بكورونا منذ بداية الوباء حتى اليوم الأربعاء.