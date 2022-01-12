السعودية تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا اليومية لأول مرة

المصدر: البيان

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سجلت السعودية رقماً قياسياً في إصابات كورونا لأول مرة حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة وتسجيل (2499) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (552,057) حالة .

منحنى إصابات كورونا في المملكة خلال أسبوع:

الخميس : 3168

الجمعة : 3575

السبت : 3068

الأحد : 3460

الإثنين : 4778

الثلاثاء : 4652

اليوم الأربعاء : 5362

الحالات الحرجة في العناية المركزة في المملكة خلال أسبوع :

الخميس 117 حالة

الجمعة 117 حالة

السبت 134 حالة

الأحد 141 حالة

الإثنين 154 حالة

الثلاثاء 190 حالة

اليوم الأربعاء 218 حالة