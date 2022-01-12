السعودية تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا اليومية لأول مرة
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سجلت السعودية رقماً قياسياً في إصابات كورونا لأول مرة حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة وتسجيل (2499) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (552,057) حالة .
منحنى إصابات كورونا في المملكة خلال أسبوع:
الخميس : 3168
الجمعة : 3575
السبت : 3068
الأحد : 3460
الإثنين : 4778
الثلاثاء : 4652
اليوم الأربعاء : 5362
الحالات الحرجة في العناية المركزة في المملكة خلال أسبوع :
الخميس 117 حالة
الجمعة 117 حالة
السبت 134 حالة
الأحد 141 حالة
الإثنين 154 حالة
الثلاثاء 190 حالة
اليوم الأربعاء 218 حالة