ما علاقة فيروس كورونا بالسمنة؟

المصدر: البيان

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توصل فريق دولي من العلماء إلى إن فيروس كورونا يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم.

ودرس متخصصون من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب كوفيد- 19، بحسب ما ذكر موقع "bioRxiv".

وتقول الدراسة: "تُظهر نتائجنا بوضوح وجود "SARS-CoV-2" في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم".

وفي وقت سابق، قالت أخصائية الغدد الصماء "إنفيترو فورونيج" إيلينا كيسيليفا إن فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء.

وحذرت أخصائية الغدد الصماء من أن فيروس كورونا سيكون صعبا على خلفية مرض السكري والسمنة.