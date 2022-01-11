إصابة الرئيس المكسيكي بكورونا للمرة الثانية

المصدر: ويترز

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أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الاثنين أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

وبدا لوبيز أوبرادور أجش الصوت في مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين، مما دفع المراسلين إلى الاستفسار عن حالته الصحية.

وقال لوبيز أوبرادور على تويتر "على الرغم من أن الأعراض طفيفة، فسأظل في عزلة.. وسأتواصل عبر الإنترنت لحين أن أتعافى".

وسبق أن أُصيب الرئيس المكسيكي بكوفيد-19 في يناير من العام الماضي.