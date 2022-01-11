إصابة جنرالين كبيرين وأكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي بكورونا

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إصابة جنرالين كبيرين بكورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل كبير في صفوف الجيش خلال الاسبوع الماضي.

واعتباراً من امس الاثنين، تم تشخيص إصابة أكثر من خمسة ألاف من عناصر الجيش بكورونا، وهذا العدد أكبر خمس مرات من العدد المسجل قبل أسبوع، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

وقال الجيش إن كل الجنود والضباط والعاملين المدنيين لديه الذين جاءت نتيجة الاختبارات التي خضوعها لها للكشف عن الإصابة بكورونا إيجابية، لديهم أعراض خفيفة.

وتابع أنه ثبت إصابة، رئيس إدارة القوى البشرية بالجيش الميجور جنرال يانيف اسور ورئيس وحدة الاتصال مع الفلسطينيين الميجور جنرال غسان أليان، بالفيروس اليوم الاثنين.

وذكر الجيش أن كلا الجنرالين يشعران بأنهما في حالة جيدة ويعتزمان مواصلة برنامج عملهما الطبيعي بقدر المستطاع في ظل القيود الوطنية و العسكرية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين بإصابة وزير الأمن الداخلي عومير بار-ليف بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، ارتفعت إصابات فيروس كورونا في إسرائيل إلى مستوى قياسي يومي جديد.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 21 ألفا و501 إصابة جديدة أمس الأحد، مقارنة بذروة الإصابات التي وصلت إلى نحو 11 ألفا في اليوم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا في الخريف.

ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير، حيث إن إسرائيل خففت شروط الفحص الأسبوع الماضي.

وسجلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في ظل اتساع تفشي المتحور أوميكرون.