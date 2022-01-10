تطعيم «على الطاير»

المصدر: وكالات

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بادرت مدينة كولونيا الألمانية بالتعاون مع مطار كولونيا بون بتجربة تطعيم غير عادية لأطفال، وذلك من خلال تحويل طائرة إيرباص «أي 300 زيرو جي» إلى مركز تطعيم للأطفال من سن الخامسة إلى الحادية عشرة. وذكر موقع قناة «يورو نيوز» أن الأطفال وأولياء أمورهم يقومون بعد تلقي جرعة اللقاح، بزيارة قمرة القيادة وتتاح لهم فرصة التقاط الصور.

حتى العام 2014، تم استخدام طائرة إيرباص «أي 300 زيرو جي» لمحاكاة انعدام الوزن مثل ما تسمى بالطائرة المكافئة واستخدمت في الرحلات التجريبية. وقال أولياء الأطفال، إن التطعيم على متن الطائرة بديل للخروج من عيادة الطبيب، وفقاً لـ «يورو نيوز».