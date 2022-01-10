92.5 % من سكان الإمارات أخذوا الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 23624 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها 22,881,804 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 231.35 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 92.58% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أفادت الوزارة بإجراء 469,401 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2759 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 785,625 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2174 حالة.

مواساة

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها، وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 913 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 753,033 حالة.