بفارق ثوان معدودة .. كورونا ينهي قصة حب زوجين عمرها 44 عاماً

المصدر: البيان

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فصلت ثواني معدودة بين وفاة زوجين متأثرين بفيروس كورونا المستجد حيث جمعت الزوجين علاقة حب استمرت 44 عاماً.

وأصيب الزوجان بفيروس كورونا ودخلا المستشفى وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض لكن حالتيهما الصحية تدهورت.

وبحسب "روسيا اليوم": تم إدخال ويليام ستيوارت، 73 عامًا، وزوجته كارول، 69 عامًا، من ولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقًا لقريبهما تيم: توفي ويليام وكارول في 30 ديسمبر بمستشفى سالم، بعد أن "تدهورت حالتهما، وهما لم يتم تلقيحهما ضد فيروس كورونا".

وتوفي الرجل وزوجته بعد 44 عامًا من الحياة الزوجية المشتركة، وظلا على أجهزة الإنعاش لمدة ثمانية أيام بالقرب من بعضهما البعض؛ حيث عانى الزوج من جميع مضاعفات كورونا.