ماكرون يُصر: أتحمل بشكل كامل مسؤولية التصريحات عن غير الملقحين

المصدر: ا ف ب

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه "يتحمل بشكل كامل" مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل عن غير الملقّحين التي قال فيها الثلاثاء إنه مصّمم على "تنغيص حياة غير الملقحين".

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في قصر الإليزيه: "قد يتأثر البعض بتعابير تبدو لغة عامية وأتحمل مسؤوليتها بشكل كامل". وأضاف "أنا مستاء من الوضع الذي نحن فيه، الانقسام الحقيقي في البلاد هو هنا، عندما يجعل البعض حريته، التي تصبح عدم مسؤولية، شعاراً".