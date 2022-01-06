قطر تمنع غير المطعَّمين ضد كورونا من دخول المساجد

المصدر: البيان

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قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، اليوم، منع دخول غير المطعمين المساجد، بمن فيهم الأطفال دون 12 عاماً، ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وحددت وزارة الأوقاف، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، ضوابط جديدة لارتياد المساجد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

وشملت الإجراءات التباعد في صلوات الفروض والجمعة لمقدار السجادة (تباعد جسدي نصف متر)، وإبقاء مسافة تباعد متر لكل مصل أثناء صلاة الجمعة، وفتح دورات المياه في المساجد المحددة مسبقا.

وتضمنت ضوابط وزارة الأوقاف كذلك ضرورة إبراز مرتادي المساجد لتطبيق «احتراز»، وإحضار كل مصلٍّ سجادة صلاة خاصة به، مع مراعاة ارتداء الكمامة.

ودعت الوزارة جميع الأشخاص الذين يعانون نزلات برد (زكام - كحة - ارتفاع درجة حرارة) إلى التزام بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد.

وطالبت وزارة الأوقاف مرتادي المساجد بالالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة، حرصاً على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا.