السعودية.. 8888 إجمالي وفيات كورونا في المملكة والصحة تناشد

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغ 8888 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة اليوم "الخميس"، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3168 حالة مؤكدة وتعافي 608 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (117) .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (568650) وحالات التعافي (544161) حالة.

وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل حالتين وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8888) حالات.

منحنى عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة المصابة بكورونا في المملكة خلال أسبوع :

الجمعة 54 حالة

السبت 61 حالة

الأحد 69 حالة

الإثنين 90 حالة

الثلاثاء 96 حالة

الأربعاء 109 حالة

اليوم الخميس 117 حالة



وزارة الصحة تناشد الجميع:



- لبس الكمامة.

- مسارعة التحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية.

- بيضاء نظافة اليدين،وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

-التزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا،أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

-إبلاغ الجهات المختصةعن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.