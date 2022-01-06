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إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 295.36 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و809755.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق         إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              832757                          56980630

الهند                             482551                            35018358

البرازيل                       619426                           22323837

المملكة المتحدة             149284                          13835334

فرنسا                           124563                          10589505

روسيا                          662064                          10585984

تركيا                           82592                          9567532

ألمانيا                       112680                           7254905

إسبانيا                    89689                            6785286

إيطاليا                  138276                               6756035.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                عدد الوفيات                  عدد الإصابات

27 - العراق                       24191                        2095183

42 ‬‬‬‬- الأردن                       12791                         1071837

44 - المغرب                     14867                         971961

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

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