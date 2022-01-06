إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 295.36 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و809755.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 832757 56980630
الهند 482551 35018358
البرازيل 619426 22323837
المملكة المتحدة 149284 13835334
فرنسا 124563 10589505
روسيا 662064 10585984
تركيا 82592 9567532
ألمانيا 112680 7254905
إسبانيا 89689 6785286
إيطاليا 138276 6756035.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24191 2095183
42 - الأردن 12791 1071837
44 - المغرب 14867 971961
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.