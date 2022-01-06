آخر تطورات انتشار كورونا وتأثيراتها في العالم

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة حتى أمس الأربعاء:

إنجلترا تخفف القيود على المسافرين

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء أنها ستخفف القيود المفروضة على المسافرين الوافدين من الخارج إلى انجلترا التي كانت قد فُرضت بعد ظهور المتحوّرة أوميكرون، في إجراء رحّب به قطاع النقل.

فرنسا تسحب علاجات بسبب أوميكرون

قيّدت السلطات الصحية الفرنسية أمس الأربعاء استخدام مجموعة من العلاجات المضادة لكوفيد بواسطة الأجسام المضادة الاصطناعية، مشيرةً إلى أن بعضها تبدو غير مفيدة ضد أوميكرون.

إخضاع 13 مليون شخص لفحوص كوفيد في الصين

أمرت السلطات الصينية حوالى 13 مليون شخص يقطنون مدينة تشنغتشو بالخضوع لفحص كوفيد بعدما رُصدت بضع إصابات في عاصمة مقاطعة خنان التي فرض عليها إغلاق جزئي.

هونغ كونغ تحظر رحلات الطيران

حظرت هونغ كونغ رحلات الطيران من ثماني دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والهند وأستراليا اعتبارا من السبت وأغلقت الحانات والصالات الرياضية والمطاعم بعدما اكتُشفت إصابات بأوميكرون في المدينة.

ماكرون يثير غضب غير الملقّحين

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضبا واسعا بعدما قال إن استراتيجيته في التطعيم تقوم على "إزعاج" غير الملقّحين عبر التضييق عليهم و"تنغيص حياتهم" إلى أن يتلقوا اللقاح.

تراجع نسبة زوار سوق ستراسبورغ الميلادية

سجّلت النسخة 2021 من سوق ستراسبورغ الميلادية التي أُقيمت تحت وطأة وباء كوفيد-19، تراجعًا كبيرًا في الزوار بنسبة "20 إلى 25%"، وفق ما أعلنت بلدية هذه المدينة الواقعة في شرق فرنسا.

تراجع نسبة زوار المتاحف في 2021

كانت نسبة ارتياد المتاحف الباريسية الكبيرة وقصر فيرساي العام الماضي متدنية مقارنة بالنسبة التي كانت تُسجّل في العام 2019، رغم زيادتها مقارنة بالعام 2020.

رحلة سياحية بحرية قصيرة

صدر أمر بعودة سفينة سياحية في هونغ كونغ على متنها 3700 شخص إلى الميناء بعدما تأكد أن تسعة من ركابها كانوا مخالطين لمصابين بالفيروس في ظل تفشي أوميكرون.

إصابة الرئيس البولندي

تأكدت إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي تلقى جرعات اللقاح الثلاث، بكوفيد. وحجر الرئيس نفسه فيما لم تظهر عليه أي "أعراض شديدة".

ارتفاع قياسي في عدد الإصابات في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية بكوفيد بلغ 12 ألف حالة.

تمديد حظر التجول الليلي في كاتالونيا

قرر القضاء الإسباني أمس الأربعاء تمديد حظر التجول الليلي المفروض في معظم مناطق إقليم كاتالونيا 14 يوما، على خلفية تفشي أوميكرون.

إعادة فرض الكمامات في الأماكن المفتوحة في رومانيا

ألزمت الحكومة في رومانيا السكان وضع الكمامات مجددا في الأماكن المفتوحة نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام.

قبرص تشدد القيود على التجمّعات

أعلنت السلطات القبرصية الأربعاء تشديد القيود على التجمّعات للتعامل مع أعلى معدّل إصابات بكوفيد نسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

انخفاض في عدد المسافرين على "راين اير"

أعلنت شركة "راين اير" للطيران أن عدد الركاب انخفض بنسبة سبعة في المئة الشهر الماضي، في ظل القيود التي تسبب بها تفشي المتحورة أوميكرون خلال موسم الأعياد.

وذكرت الشركة أنها نقلت 9,5 ملايين راكب في ديسمبر، مقارنة بـ10,2 ملايين في نوفمبر، وهو أدنى عدد منذ يوليو.

ارتفاع عدد الإصابات في البرازيل

سجّلت البرازيل ارتفاعًا في عدد الإصابات منذ أيام عدة بالتزامن مع أعياد نهاية العام وظهور المتحوّرة أوميكرون لكن أيضًا مع تحديث البيانات على موقع وزارة الصحة بعد تعرّضه هجوم إلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة آخر حصيلة رسمية مساء الثلاثاء بلغت 18759 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو أعلى عدد مسجّل منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر (29528 إصابة)، بحسب بيانات جمعتها وكالة فرانس برس.

حصيلة قياسية في هولندا

سجّلت هولندا أمس الأربعاء حصيلة إصابات يومية قياسية بلغت 24590 إصابة في يوم واحد، وفق ما أعلن المعهد الوطني للصحة العامة الذي أكد أن المتحوّرة أوميكرون مهيمنة على الإصابات الجديدة.

فحوص جماعية لموظفين في تشيكيا

في مواجهة انتشار أوميكرون وارتفاع عدد الإصابات في جمهورية تشيكيا، سيخضع الموظفون جماعيًا لفحوص، وفق ما أعلن وزير الصحة أمس الأربعاء. واعتبارًا من 17 يناير، كل شخص متوجّه إلى مكان عمله ينبغي أن يتعهّد بأن يجري فحصين لكشف كوفيد أسبوعيًا، حتى الأشخاص الملقحين أو الذين كانوا مصابين مؤخرًا.

تأثر كأس أمم إفريقيا

تم تأجيل سفر منتخب السنغال للمشاركة في كأس الامم الافريقية لكرة القدم الذي تنطلق مبارياته في الكاميرون الأحد بعد اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

بدورها، أكدت غامبيا بأنها تواجه "كارثة" نظرا لعدم السماح لها باستبدال اللاعبين المصابين بالوباء.

تأجيل بطولة للكريكيت

تم تأجيل بطولة كأس رانجي المحلية للكريكيت في الهند اثر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

إصابة جديدة في نادي ليفربول

ثبتت إصابة مساعد مدرب نادي ليفربول بيب لياندرز بكوفيد، علما أن مدرّبه يورغن كلوب وثلاثة لاعبين يخضعون لحجر صحي.

أكثر من 5,4 ملايين وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,456,207 أشخاص في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة أمس الأربعاء.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 830,284 حالة تليها البرازيل (619,384) والهند (482,551) وروسيا (313,015). وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذا في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.