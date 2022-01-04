آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة حتى أمس الاثنين:

الولايات المتحدة: موافقة على جرعة معززة لفئة 12-15 عاماً

أجازت السلطات الصحية الأميركية أمس الاثنين إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر لفئة 12-15 عاما وخفضت من ستة الى خمسة أشهر المهلة قبل تلقي هذه الجرعة الثالثة لكل الشرائح العمرية.

قال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي الأحد إن منحنى الإصابات شهد "ارتفاعا شبه عموديّ" واصفا معدل الإصابة المتصاعد بأنه "غير مسبوق"، مع تسجيل ما معدله 400 ألف إصابة جديدة يوميا.

كندا: الجيش يساند عمليات التلقيح في كيبيك

حضر الجيش الكندي أمس الاثنين الى كيبيك للمساعدة في حملة التلقيح في إطار ارتفاع كبير في عدد الاصابات بكوفيد-19 بسبب انتشار المتحورة أوميكرون.

وأعلن وزير الدفاع المدني الفدرالي بيل بلير على تويتر "بعد الموافقة على طلب المساعدة الفدرالية من كيبيك، سيبدأ عناصر القوات المسلحة الكندية الانتشار اليوم بهدف دعم حملة التلقيح في المقاطعة".

فرنسا: نقاش برلماني حول شهادة لقاح

في مواجهة الانتشار الكثيف للمتحورة اوميكرون، بدأ النواب الفرنسيون أمس الاثنين في أجواء صاخبة النظر في مشروع قانون يحّول الشهادة الصحية المعتمدة حاليا الى شهادة لقاح.

هذا النص سيلزم بإبراز شهادة لقاح مضاد لكوفيد من أجل التمكن من حضور نشاطات ترفيهية أو ارتياد المطاعم والحانات او وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.

وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في حديث مع اذاعة "فرانس انتر" بأن يناير سيكون شهرا "صعبا في المستشفيات". في الأيام السبعة الماضية أصيب في المعدل أكثر من 160 ألف شخص مع ذروة يومية تجاوزت أحيانا 200 ألف إصابة بحسب هيئة الصحة العامة.

توقف رحلة سياحية في لشبونة وحجر سفينة في جنوى

أنزل حوالى ثلاثة آلاف راكب من سفينة سياحية، غالبيتهم ألمان، الاثنين في لشبونة بدلا من التوجه الى أرخبيل الكناري الإسباني بعد رصد عدة إصابات كوفيد على متنها كما أعلنت السلطات البرتغالية.

في موازاة ذلك في إيطاليا، وضع 45 راكبا في سفينة سياحية في حجر صحي في مرفأ جنوى بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد كما علم لدى شركة "ام اس سي" المشغلة للسفينة.

هولندا: إعادة فتح المدارس في 10 يناير

أعلنت الحكومة الهولندية أمس الاثنين أن المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز استقبال التلاميذ بعد ساعات الدراسة، ستعيد فتح أبوابها في 10 كانون الثاني/يناير، في خطوة أولى نحو إعادة فتح البلاد.

الكويت تحث مواطنيها على مغادرة دول أوروبية

دعت الكويت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.

إسرائيل تبدأ التلقيح بجرعة رابعة لمن هم فوق 60 عاماً

بدأت إسرائيل أمس الاثنين تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والعاملين في مجال الصحة بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكوفيد، في ظل ارتفاع عدد الإصابات جراء المتحوّرة أوميكرون شديدة العدوى.

تلقيح فئة 15-18 عاما في الهند

بدأت الهند أمس الاثنين تلقيح الشباب في الفئة العمرية بين 15 و18 عاما ضد كوفيد-19 فيما تشدد السلطات الاجراءات الصحية في المدن الكبرى بهدف احتواء انتشار المتحورة أوميكرون.

إصابة رئيس بوتسوانا بكوفيد

أعلنت حكومة بوتسوانا أمس الاثنين أن الرئيس موكويتسي ماسيسي حجر نفسه بعدما تأكدت إصابته بكوفيد.

وذكرت في بيان أن "أي أعراض لا تظهر على الرئيس وسيخضع لمتابعة طبية من قبل أطبائه"، فيما سيحل نائبه سلامبر تسوغواني مكانه حتى إشعار آخر.

إقالة مسؤولين في شيآن

في الصين، التي تتبع سياسة "صفر كوفيد"، أعلنت السلطات أنها أقالت مسؤولين كبيرين في شيآن بعد ظهور بؤرة لكوفيد-19 في المدينة الواقعة في شمال البلاد، من أجل "تعزيز عمل الوقاية والسيطرة على الوباء" في المنطقة.

الشهر الماضي، تمت معاقبة عشرات الموظفين الرسميين بسبب "تشدد غير كاف في منع الوباء والوقاية منه" فيما تستضيف بكين اعتبارا من 4 شباط/فبراير الألعاب الأولمبية الشتوية.

كرة القدم: دانيلو مصاب، خامس حالة في باريس سان جرمان

البرتغالي دانيلو بيرييرا لاعب باريس سان جرمان مصاب بكوفيد-19 كما أعلن ناديه أمس الاثنين والذي بات يعد خمسة لاعبين مصابين أحدهم ليونيل ميسي.

أكثر من 5,4 مليون وفاة

أودى الوباء بما لا يقل عن 5,441,446 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين، وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس أمس الاثنين عند الساعة 11,00 ت غ.

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات حيث قضى 826,064 شخصاً، تليها البرازيل (619,133) والهند (481,893) وروسيا (311,353).

وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.