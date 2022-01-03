الكويت توقف جميع المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة

المصدر: البيان

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قررت الكويت، اليوم الاثنين، إيقاف جميع أنواع المناسبات الاجتماعية التي تقام في الأماكن المغلقة بشكل مؤقت، اعتبارا من الأحد 9 يناير الجاري، في إطار جهود كبح تفشي وباء كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا قرر مجلس الوزراء الكويتي وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بأنواعها كافة مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد المقبل حتى 28 فبراير المقبل على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.

وأضاف الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين ان مجلس الوزراء قرر إلزام جميع القادمين إلى البلاد بإجراء فحص بي سي آر قبل الوصول ب72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.