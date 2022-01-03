مصر تسجل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد أنه تم تسجيل 801 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 29 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد إلى 387 ألفا و 159 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و 797 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تعافي 436 شخصا من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321 ألفا و 568 حالة.