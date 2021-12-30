آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة اليوم الخميس:

أكثر من مليون إصابة يوميًا

تجاوز العالم العتبة الرمزية للمليون إصابة يوميًا للمرة الأولى في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

سُجّلت أكثر من 7,3 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام السبعة الأخيرة، أي بمعدّل 1,045,000 إصابة يوميًا.

جونسون أند جونسون فعّال بـ 85% ضد الأشكال الحادة من كوفيد

أظهر اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته مختبرات "جونسون أند جونسون" الأمريكية بجرعته الوحيدة وبجرعته المعزّزة فعالية بنسبة 85% ضد الأشكال الحادة من الإصابة بكوفيد-19 في جنوب افريقيا، حيث تنتشر المتحورة أوميكرون بشكل واسع بحسب دراسة لم تُراجَع من أقران ونُشرت اليوم الخميس.

إسرائيل تستلم شحنة أولى من عقار "فايزر"

تسلّمت إسرائيل اليوم الخميس شحنة أولى من عقار "فايزر" المضاد لكوفيد-19، في خطوة رحّب بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت مشدّدا على أهميتها في خضمّ الارتفاع الكبير في الإصابات بدفع من المتحورة أوميكرون شديدة العدوى.

المملكة المتحدة: نحو أربعة آلاف سرير إضافي

أعلنت الهيئات الصحية البريطانية اليوم الخميس أن المستشفيات البريطانية التي تتصدر مكافحة تفشي المتحورة أوميكرون، ستقيم مراكز موقتة تسمح بتوفير ما يصل إلى أربعة آلاف سرير إضافي للاستعداد لموجة من حالات الاستشفاء جرّاء الإصابة بكوفيد-19.

مسؤولو الصحة الأمريكيون يوصون بتجنب الرحلات البحرية

أوصى مسؤولو الصحة الأمريكيون بتجنب الرحلات البحرية حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وذلك بسبب زيادة عدد الإصابات على متن السفن السياحية منذ ظهور المتحورة أوميكرون.

فرنسا ترفع القيود على البريطانيين

بعد يومين من الارتباك، رفعت باريس موقتا القيود التي فرضتها على البريطانيين والتي منعوا بموجبها من العبور إلى دول أوروبية أخرى عبر فرنسا برا.

البرتغال تقلص مدة الحجر الصحي

قررت هيئة الصحة البرتغالية تقصير فترة الحجر الصحي المفروض على المصابين بفيروس كورونا من دون أعراض وكذلك على مخالطيهم، من عشرة أيام إلى سبعة.

عودة إلزامية الكمامة في فرنسا

سيصبح وضع الكمامة إلزاميا من جديد في الأماكن المفتوحة في فرنسا اعتبارا من الجمعة في منطقة باريس بكاملها تقريبا وفي مدينة ليون أيضا.

البابا يلغي زيارته التقليدية لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس

ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19 الذي ينتقل خصوصا خلال التجمعات، على ما أعلن الفاتيكان اليوم الخميس.

بالي ستطرد كلّ سائح يخالف القيود المضادة لتفشي كوفيد

أعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الخميس أن كلّ سائح يخالف القواعد الصحية خلال احتفالات رأس السنة في جزيرة بالي السياحية سيُرحّل من البلاد.

تباعد في المسجد الحرام في مكّة المكرّمة

أعادت السعودية اليوم الخميس فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرّمة على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.

هولنديون يتدفقون على بلجيكا

يتدفق آلاف السياح الهولنديين إلى بلجيكا المجاورة هربا من التدابير القاسية التي فرضتها بلادهم لمكافحة كوفيد-19 خلال فترة الأعياد رغم نداءات السلطات بعدم عبور الحدود.

كوفيد يفتك بكرة القدم في أوروبا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن خمس إصابات بكوفيد-19 بينها مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب وسطه البرتغالي جواو فيليكس ومدربه الارجنتيني دييغو سيميوني، فيما كشف نادي برشلونة عن 3 إصابات جديدة في صفوفه.

أكثر من 5,4 مليون حالة وفاة

أودى الوباء بما لا يقل عن 5,421,160 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين، وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس اليوم الخميس.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات حيث قضى 822,920 شخصا، تليها البرازيل (618,817) والهند (480,860) وروسيا (307,948).

وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.