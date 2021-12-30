هل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا مدفوعة الثمن في مصر؟

المصدر: دبي - البيان

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تم على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على أن جميع لقاحات «كورونا» بجرعاتها «الأولى ـ الثانية ـ الثالثة التنشيطية» مجانية تماماً، مُشيرةً إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، من دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

استشاري مناعة

في الأثناء، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية، لكن بأعراض خفيفة وأقل مما كانت في بداية الجائحة، منوهاً أن هذا يرجع لتلقي عدد كبير من المواطنين اللقاح.

وأضاف أشرف عقبة أنه مع زيادة نسبة عدد المتلقين للقاح، فإن هذا يقلل من شدة الإصابة، ومن الحاجة للدخول إلى المستشفيات، ما يقلل الضغوط على المنظومة الصحية، وفقاً لما نقل عنه موقع «صدى البلد».

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 347 ألفاً و460 جرعة من لقاح «أسترازينكا»، اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازينكا، وسبوتنك-V، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطتها للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات.

الوسيلة الوحيدة

إلى ذلك، قال رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس أن الدولة المصرية سعت بكل جهدها من أجل توفير اللقاحات، حيث يوجد كميات كبيرة من اللقاحات الآن تكفي لتلبي الحاجة، وذلك بالإضافة إلى توفير الجرعة المُعززة الثالثة لبعض المواطنين خاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد عقبة على ضرورة الحصول على اللقاح، قائلاً: «اللقاح هو الوسيلة الوحيدة للوقاية ومنع الإصابة بفيروس كورونا».

وقرر مجلس جامعة الأقصر، منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، امتحانات نصف العام الدراسي لكليات الجامعة المختلفة في سياق مناقشته آليات تقديم الامتحانات في ظل الحالة الوبائية، إذ شدد على ضرورة التزام الإجراءات الاحترازية، وفقاً لـ«بوابة الأهرام».