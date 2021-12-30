​لقاح «فايزة» يثير طرافة المصريين

المصدر: القاهرة - وكالات

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أثار خطأ فردي من ممرضة أو ممرض، تعليقات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث أظهرت صورة متداولة لشهادة تلقي لقاح «كورونا» خطأ وقع فيه أحد الممرضين في كتابة اسم اللقاح بشهادة التطعيم، حيث قام الممرض أو الممرضة بكتابة «فايزة» في خانة اسم اللقاح بدلاً من أن يكتب «فايزر».

وتفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المتداولة، وقامت حسابات مختلفة بمشاركتها على نطاق واسع.

ولاقت الصورة العديد من التعلقيات الطريفة، حيث كتب أحد رواد منصات التواصل معلقاً: «دكتور.. دلوقتي أنا رحت اطّعم ملقتش فايزر.. أدوني فايزة!! تفتكر هتقدر تحميني من المتحور أوميكرون؟».

ورد عليه شخص بالقول: «اه طبعاً هي فايزة قليلة في البلد»، وكتب آخر: «فايزر ده اللقاح الذكر إنما فايزة هي الأنثى منه»، وعلق شخص آخر بأن «لقاح فايزر للرجال، بينما لقاح فايزة للنساء».

لكن بعض مستخدمي رواد مواقع التواصل علقوا بالقول أن الصورة المتداولة قد تكون مزورة، وأن صاحب الشهادة لم يتلق التطعيم من الأساس، وفي تعليق آخر، كتب أحدهم: «يبقى بلاها فايزة وخد فايزر».