إعفاء العائدين إلى الأردن خلال 72 ساعة من إعادة فحص "بي سي أر"

المصدر: البيان

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خاطب وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مديرية الأمن العام، لتنفيذ قرار وزارة الصحة إلغاء إعادة فحص الـPCR للمسافرين المطعّمين العائدين إلى الأردن خلال أقل من 72 ساعة من سفرهم.

ونص كتاب الفراية على الموافقة على اعتبار صلاحية فحص الـ"بي سي أر" لمدة 72 ساعة للمسافرين المطعمين بجرعتي لقاح على الأقل، والذين لا تتجاوز فترة سفرهم وعودتهم 72 ساعة، بحيث لا يتم إعادة هذا الفحص على المعابر الحدودية الأردنية إذا كانت فترة السفر والعودة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الفحص الذي تم إجراؤه في الأردن، وفقاً لموقع "عمون" الإخباري.