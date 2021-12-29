منظمة الصحة تتوقع انتهاء المرحلة الحرجة من كورونا في 2022

المصدر: وام

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قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك أملا في أن تنتهي المرحلة الحرجة من جائحة كورونا في عام 2022.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس مدير عام المنظمة إنه "متفائل بأن العام المقبل سيكون العام الذي يضع فيه العالم حدا للجائحة خاصة لو استجابت الدول وتم الانتهاء من مسألة عدم عدالة توزيع لقاحات فيروس كورونا وبما يمكن من تحقيق هدف المنظمة بتلقيح 70 % من السكان بحلول يوليو المقبل 2022".

لكنه حذر في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة مساء اليوم في جنيف لمناسبة مرور عامين على ظهور فيروس كورونا .. من أن الفيروس مازال يهدد نظم الصحة في البلدان ومستمر في التطور.. وقال إن مجموعة المشورة الفنية بالمنظمة لاتزال تعمل لتحليل مدى فعالية اللقاحات في التعامل مع المتحورات.

وشددت منظمة الصحة وعلى لسان خبيرتها الدكتورة سوميا سومايناثان على أن الجرعة التعزيزية من اللقاح مهمة لحماية الفئات الأكثر ضعفا بالمجتمعات مشيرة إلى أن الدراسات تقول: إن اللقاحات يبدو انها أثبتت فعالية ضد المتحورات والتقليل من حدة الإصابات والذهاب إلى المستشفى وذلك برغم التفاوت بين اللقاحات ".

وقال خبراء المنظمة الدولية: في بعض الحالات كان هناك تراجع للمناعة التي يوفرها اللقاح وبرغم ذلك فإن الأمر لا يعني أن اللقاح ليس جيدا .. لا توجد حتى الآن معلومات واضحة حول فعالية اللقاحات الحالية ضد متحور أوميكرون كما لا توجد معلومات حول تأثير المتحور على الفئات العمرية الصغيرة.