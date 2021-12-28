أمريكا تخفض فترة الحجر الصحي للمصابين بكورونا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أمس الاثنين أنّها خفّضت فترة الحجر الصحّي للمصابين بفيروس كوفيد-19، الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض إلى النصف، أي من عشرة أيام إلى خمسة أيام، كما خفّضت فترة العزل الصحّي للمخالطين للمصابين.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الوكالة الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، في بيان إنّ "هذا التغيير مبرّر علمياً"، ذلك أنّ غالبية الإصابات تحصل خلال يوم أو يومين قبل ظهور الأعراض وبعد يومين أو ثلاثة أيام من ظهورها.