تسجيل أول إصابة بـ "اوميكرون" في غزة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة لحالة مقيمة .كما تم تسجيل 7 وفيات و180 إصابة جديدة بكورونا و277 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة ة ثلاث حالات في الضفة الغربية.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مصابين بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.