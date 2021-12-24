القبض على رجل يحاول الحصول على جرعة لقاح "كوفيد" التاسعة!

المصدر: البيان

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اعتقل رجل في بلجيكا بعد أن قُبض عليه وهو يحاول الحصول على جرعة لقاح "كوفيد-19" التاسعة مع تحديد هوية مزيفة نيابة عن الآخرين الذين لا يريدون التطعيم بأنفسهم.

وكشفت صحيفة "L’Avenir" (المستقبل) أن الرجل الذي لم يذكر اسمه من شارلوروا، احتجز في مركز تطعيم يوم الأحد بعد أن تعرف العاملون على وجهه. وذهب سابقا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات، باستخدام بطاقات هوية مختلفة للعملاء الذين يُزعم أنهم يريدون حالة "التطعيم بالكامل" من دون أن يحضروا بأنفسهم.

وبحسب الصحيفة، سيتم قريبا رفع شكوى قانونية ضد الرجل وكل من استغل خدمته لتجنب التطعيم.

وعلى الرغم من أن التطعيم في بلجيكا ليس إلزاميا حاليا، إلا أن الأفراد الذين طُعّموا بالكامل يمكنهم الحصول على تذكرة Covid Safe، والتي تسمح للمالك بالسفر ودخول مؤسسات معينة، بما في ذلك الحانات والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمناسبات الكبيرة.

وقبض على العديد ممن يتلقون التطعيم نيابة عن الآخرين منذ بداية جائحة "كوفيد-19" والقيود اللاحقة. وهذا الشهر، تم التحقيق مع رجل نيوزيلندي بزعم تلقيه ما يصل إلى 10 جرعات في يوم واحد نيابة عن العملاء الذين دفعوا المال الذين كانوا مترددين في الحصول على التطعيم، وفق "روسيا اليوم".

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة النيوزيلندية، أستريد كورنيف، إن الحكومة "قلقة للغاية" بشأن تلقي الأشخاص جرعات لقاح أكثر من الموصى بها، ونصحت الجمهور "بالتماس المشورة السريرية في أقرب وقت ممكن عمليا" إذا فعلوا ذلك.