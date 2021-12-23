أسترازينيكا: عقار إيفوشيلد قادر على تحييد متحور أوميكرون

المصدر: د ب ا

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قالت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية في بيان، إن عقار إيفوشيلد، وهو مزيج من الأجسام المضادة ممتدة المفعول طورته الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، يتمتع بفاعلية في تحييد المتحور أوميكرون حسب الدراسات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس ،عن البيان أن فعالية عقار إيفوشيلد بالتركيز المثبط 50، وهو مقياس لفعالية التحييد التي تتمتع بها الأجسام المضادة، بلغ 273 نانوجرام/مل و147 نانوجرام/مل في دراسات جامعتي أوكسفورد وواشنطن على الترتيب.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المستويات ضمن نطاق عيارات الأجسام المضادة المحيِّدة التي تم تسجيلها لدى الأفراد الذين أصيبوا سابقا بكوفيد-19 وتعافوا بشكل طبيعي منه.

يشار إلى أن إيفوشيلد هو واحد من اثنين فقط من عقاقير الأجسام المضادة تم التصريح باستخدامهما، حيث أظهرا فعالية في تحييد أوميكرون وجميع متحورات كورونا الأخرى المثيرة للقلق في دراسات الجامعتين .