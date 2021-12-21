بايدن لا يعتزم فرض "الإغلاق" في أمريكا لمواجهة "كوفيد"

المصدر: أ ف ب

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لا تعتزم إدارة جو بايدن فرض "إغلاق" في الولايات المتحدة في مواجهة موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الاثنين.

وقالت ساكي في إحاطتها الصحافية اليومية إن الرئيس الأمريكي، الذي سيوجه كلمة الى مواطنيه اليوم الثلاثاء، لن يعلن "إغلاق البلاد" بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضا "إجراءات" جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف" كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وحذر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي الأحد من أن المتحورة أوميكرون "تنتشر" في أنحاء العالم، لافتا إلى أن "أسابيع أو أشهرا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19 لتكون البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء.