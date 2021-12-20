600 مليون لقاح «كوفيد» نقلتها «الإمارات للشحن الجوي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، عن تسجيل رقم قياسي في التوزيع العالمي للقاحات «كوفيد 19»، بنقل 600 مليون جرعة. فقد نقلت على رحلاتها، منذ أكتوبر 2020، بما يعادل أكثر من 2.8 مليون كيلوغرام «2800 طن»، من اللقاحات من 35 دولة، إلى أكثر من 80 وجهة.

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: تلتزم «الإمارات للشحن الجوي»، بالتوزيع السريع للقاحات «كوفيد 19»، إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم. فقد أعطينا، حين صياغة استراتيجيتنا لتوزيع اللقاحات في عام 2020، الأولوية لنقل اللقاحات عبر مركزنا في دبي إلى البلدان النامية.

ويسعدني أن أعلن أن نحو ثلثي إجمالي اللقاحات التي نقلناها، كانت إلى وجهات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، أي ما يعادل أكثر من 400 مليون جرعة، وسوف نبقى، بفضل انتشارنا عبر القارات الست، وقدرتنا الواسعة، وخبراتنا في لوجستيات سلسلة النقل المبرّد، شريكاً موثوقاً لتوزيع لقاحات «كوفيد 19».

نمو

وسجّلت «الإمارات للشحن الجوي»، نمواً مطرداً في الطلب على نقل لقاحات «كوفيد 19»، خلال النصف الثاني من عام 2021، نتيجةً لانتشار حملات التطعيم على نطاق واسع عبر العالم. ففي أكتوبر ونوفمبر 2021 وحدهما، نقلت «الإمارات للشحن الجوي»، أكثر من 200 مليون جرعة لقاح، أي نحو ثلث إجمالي اللقاحات التي نقلتها الناقل منذ بداية جائحة «كوفيد 19».

وحملت الرحلة الواحدة لطيران الإمارات، ما معدله 7 ملايين جرعة، وزعت طيران الإمارات 185 مليون جرعة في قارة آسيا، و150 مليون جرعة في قارة أفريقيا، و70 مليون جرعة في الشرق الأوسط. وكانت قارتا أمريكا الشمالية وأوروبا، منطقتي المنشأ الرئيستين للقاحات «كوفيد 19»، التي تنقلها «الإمارات للشحن الجوي».

وتعاملت مرافق «الإمارات للشحن الجوي»، لمناولة المنتجات الدوائية في شيكاغو، المعتمدة بموجب معايير الاتحاد الأوروبي للتوزيع الآمن، مع أكثر من 160 مليون جرعة لقاح «كوفيد 19»، نقلت من الولايات المتحدة، إلى مختلف دول حول العالم.

ريادة

وتقود «الإمارات للشحن الجوي»، منذ بدء انتشار الجائحة، الصناعة العالمية في نقل لقاحات «كوفيد 19»، وغيرها من المستحضرات الدوائية الأساسية، ومعدات الوقاية الشخصية والمواد الغذائية.

وتقدم ذراع طيران الإمارات للشحن، حلولاً متطورة لسلسلة النقل المبرّد للشحنات الصيدلانية في مركزها بدبي، وذلك من خلال منتجها «الإمارات فارما»، المصمم خصيصاً للأدوية الحساسة للحرارة، والمعزّز ببنية تحتية حديثة معتمدة وفق معايير الاتحاد الأوروبي، لممارسات التوزيع الجيد GDP. ووسعت «الإمارات للشحن الجوي»، في يونيو 2021، البنية التحتية لسلسلة النقل المبرّد للأدوية في مطار دبي الدولي، ما أتاح لها تخزين 60- 90 مليون جرعة إضافية من لقاحات «كوفيد 19».

وتوفر «الإمارات للشحن الجوي»، سعة شحن على أكثر من 2800 رحلة أسبوعياً، تربط أكثر من 140 وجهة عبر القارات الـ 6.