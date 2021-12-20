إقبال على أخذ الجرعة الداعمة في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد مركز التطعيم بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف، إقبالاً كبيراً من الجمهور، من أجل أخذ الجرعة الثالثة الداعمة للقاح «كوفيد 19» وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الجمهور من الوباء وتتم عملية التطعيم في وقت وجيز، ويعمل المركز من الـ09 صباحاً إلى الـ07 مساء من السبت إلى الخميس.

وقالت منى المطروشي، المديرة العامة لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية: هنالك إقبال كبير ومتزايد من الجمهور على أخذ الجرعة الثالثة وهي الجرعة الداعمة، لافتة إلى نجاح حملة التطعيم الوطني ووصول رسالة التوعية الصحية بأهمية التطعيم بلقاح «كوفيد-19» بين جميع شرائح المجتمع وضرورة التزام الجميع الإرشادات والتدابير الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرامية إلى حماية صحة وسلامة الجميع.

وذكرت أن مركز الجمعية يعمل منذ قرابة عام على توفير خدماته كافة لإنجاح الحملة الوطنية للتطعيم وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية كافة لحماية صحة وسلامة العاملين والمتعاملين بمقر الجمعية كما يتم تعقيم القاعات بصورة مستمرة.

وأشادت المطروشي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من خلال توفير العلاج واللقاحات الخاصة بوباء كورونا المستجد، مؤكدة أن المتابعة والرعاية التي وفرتها الدولة خلال الجائحة أسهمت في حماية جميع شرائح المجتمع وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها ما يعزز التنمية الشاملة في الدولة.

وأكدت المطروشي ازدياد إقبال الجمهور، لافتة إلى أن نجاح العمل في المركز جعل غالبية سكان الإمارة يتوجهون إليه نتيجة لتضافر جهود فرق العمل والمنظمين المتطوعين من الهلال الأحمر الإماراتي وقيامهم باستقبال وتوجيه الجمهور في عملية التطعيم.

تفاعل مجتمعي

وتطرقت لأهمية دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة بجميع الحملات الوطنية ولا سيما خلال جائحة كورونا بهدف حماية الجميع وتعزيز الصحة العامة ونشر الوعي الصحي من خلال البرامج والورش التي تنظم والتعريف بأخطار وباء كورونا.

وذكرت المطروشي أن جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية سخرت إمكاناتها كافة منذ بداية الجائحة وتفاعلت مع توجيهات القيادة الرشيدة بتضافر الجهود من أجل مواجهة الوباء وحماية المجتمع، موضحة أن عدد أعضاء الجمعية يتجاوز 600 عضو تم التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوصيل رسالة التوعية الصحية وإطلاعهم على برامج الحملة الوطنية للتطعيم.